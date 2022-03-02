Компания Apple прекратила продажу гаджетов в онлайн-магазинах России

Добавить товар в корзину нельзя из-за невозможности доставки.

Компания Apple заявила, что приостановила все продажи своей продукции в России «в ответ на российское вторжение на Украину», передает Reuters со ссылкой на заявление производителя. РБК направил запрос в Apple.

Ранее два источника, близких к крупным продавцам электроники, говорили РБК, что ряд иностранных компаний, в том числе Apple и Samsung, приостановили отгрузки своей продукции из-за «молниеносных колебаний курса». По словам второго собеседника, отгрузки остановили многие поставщики электроники, включая крупнейшие бренды ноутбуков, планшетов и смартфонов, а также поставщики бытовой техники – стиральных машин, холодильников, микроволновок и т.д. Он связал решение с неопределенностью на рынке.

«Сейчас рациональную модель поведения контрагентов на рынке невозможно спрогнозировать, потому что не понятно, что будет с курсом доллара, как будут развиваться санкции и как будет работать логистика. Лучше всего сейчас подождать день-два, когда ситуация будет яснее, и после этого принимать какие-то решения», – объяснил собеседник РБК.

