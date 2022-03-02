Оператор Северного потока–2 подал заявление о банкротстве

Дочерняя компания Газпрома — оператор проекта Северный поток – 2 Nord Stream 2 AG подала заявления о банкротстве, сообщает Интерфакс со ссылкой на швейцарский телеканал SRF.



– Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций, компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге, – говорится в комментарии оператора.



Морской газопровод Северный поток–2 мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.