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Оператор Северного потока–2 подал заявление о банкротстве

Дочерняя компания Газпрома — оператор проекта Северный поток – 2 Nord Stream 2 AG подала заявления о банкротстве, сообщает Интерфакс со ссылкой на швейцарский телеканал SRF.

– Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций, компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге, – говорится в комментарии оператора.

Морской газопровод Северный поток–2 мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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