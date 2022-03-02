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Финансовая компания American Express приостановила сотрудничество с российскими санкционными банками

Об этом говорится 2 марта в заявлении организации, сообщают Известия.

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Как указала пресс-служба компании, у American Express есть «небольшие деловые связи в России», которые включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей.

«С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», – указывается в заявлении.

Ранее во вторник президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием «О положении страны», подчеркнул, что Вашингтон поддерживает украинцев. Кроме того, президент США считает, что конфликт на Украине якобы сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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