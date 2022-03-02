Первый офис АТБ в Омске начал полноценную работу

С 1 марта омское отделение АТБ заработало в полную силу. После технического открытия 7 февраля сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка выстроили эффективные бизнес-процессы, приступили к полноценному обслуживанию клиентов.

В отделении можно получить полный комплекс услуг, в том числе оформить потребительский кредит или заказать кредитную карту «Универсальная» с одними из лучших условий на рынке. Отделение также обслуживает корпоративных клиентов. Сотрудники банка предоставят полную информацию о продуктах и действующих сервисах по обслуживанию физических лиц, компаний малого, среднего и крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Новый офис удобно расположен по адресу: Газетный пер., д. 6. Работает в будние дни с 9 до 19, в субботу с 10 до 15, воскресенье – выходной. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).