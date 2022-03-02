Михаил Фридман и Пётр Авен оспорят персональные санкции

Акционеры Альфа-Банка оспорят персональные санкции, введённые ЕС: «Чтобы отменить неоправданный и ненужный ущерб благополучию многочисленных сотрудников, клиентов, партнёров и заинтересованных сторон, а также бизнеса, который мы вместе с партнёрами создали за последние 25 лет», — прокомментировали Пётр Авен и Михаил Фридман.

Персональные санкции против акционеров никак не коснулись привычной работы Альфа-Банка. Она продолжается как обычно: приложение работает быстро и надёжно, картами Visa и Mastercard можно платить по всему миру. Все сервисы и услуги для юридических лиц работают без изменений.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.