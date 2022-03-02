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Что делать в период финансовых потрясений? Советы экспертов Банка «Приморье»

Эксперты Банка «Приморье» подготовили рекомендации для частных клиентов по инвестициям во время нестабильной экономической ситуации.

В период экономической неустойчивости клиентов волнует вопрос о том, как обезопасить себя и свою семью от финансовых потрясений. Многие не знают, что делать со своими сбережениями. Банк «Приморье» рекомендуем рассмотреть такие инвестиционные инструменты, как физическое золото и серебро, а также вклады в драгоценных металлах, либо вклады в рублях с возможностью пополнения или высокой процентной ставкой в срок на несколько месяцев.

Счета в драгоценных металлах можно открыть в следующем размере: золото от 1 грамма, серебро от 100 граммов.

Золотые слитки номиналом от 1 грамма реализуются только в головном офисе банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.47.

Открыть вклады в рублях и в драгоценных металлах можно как в офисах Банка, так и в Мобильном приложении.

При необходимости хранения наличных средств стоит воспользоваться депозитарными ячейками: в Банке «Приморье» клиенты могут арендовать сейфы разного размера сроком от одного дня до одного года с пролонгацией.

По всем возможным вопросам обращайтесь к специалистам Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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