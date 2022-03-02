Держателям карт UnionPay Gold «Дустона» теперь будут выпускаться карты UnionPay Gold Welcome Card. Условия выпуска и облуживания сохраняются прежними. Банк «Солидарность» сообщил, что Акция 15% кешбэка по данным картам продлена.

– Совершайте покупки в период с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно в супермаркетах, продовольственных магазинах, магазинах бытового оборудования и фотостудиях и получайте кешбэк в размере 15% , – говорится в сообщении банка.

Начисление производится за календарный месяц, в котором были проведены операции в период акции. Выплата одному клиенту - участнику акции в календарный месяц производится в рублях не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, максимальный размер которой составляет 3000 рублей.

* Со всеми условиями акции можно ознакомиться по ссылке.