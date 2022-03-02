АО «Дальневосточный банк» информирует о досрочном прекращении акции «Невесомая ставка» с 01.03.2022.
По всем вопросам вы можете обратиться в Единый контактный центр по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).
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Новости
Дальневосточный банк досрочно прекратил акцию «Невесомая ставка»
АО «Дальневосточный банк» информирует о досрочном прекращении акции «Невесомая ставка» с 01.03.2022.
По всем вопросам вы можете обратиться в Единый контактный центр по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).
/ Сибирское Информационное Агентство /
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