«Фридом Финанс»: ФНБ придет на помощь инвесторам

Торги на фондовом рынке во вторник не проводились. Пара USD/RUB впервые закрылась выше 110. Торговые объемы из-за ограничений остаются низкими, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

– Государство выделит 1 трлн руб. на выкуп акций. На момент написания этого материала не известен ни круг компаний, ни объем инвестиций. В то же время, на наш взгляд, новость сама по себе способна вызвать бурный ажиотаж. Короткие продажи на рынке запрещены, и рост котировок на открытии торгов игроки могут принять за действия эмитентов по выкупу акций. Компаниям рекомендовали осуществлять выкуп акций на фоне обвального падения капитализации, и для этих целей, по данным агентства ПРАЙМ могут быть выд елены средства из ФНБ. На наш взгляд, транши могут в первую очередь получить такие госкомпании и госбанки, как ВТБ, Сбербанк, Роснефть, Аэрофлот и ряд других. Акции, приобретенные на эти средства, могут быть использованы в операциях репо для привлечения ликвидности. Фактически государство при помощи этого механизма поддержит не только биржевых игроков, но и эмитентов, которые в ближайшее время будут испытывать трудности с привлечением средств из-за повышения ключевой ставки. Новость явно свидетельствует о скором открытии фондового рынка.

Информация о сроках возобновления торгов на срочном и фондовом рынках пока отсутствует. Решение может быть принято в ближайшее время. Будут доступны исключительно торги валютой и иностранными бумагами с листингом в США на СПБ Бирже. Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Банк России не будет проводить интервенции, но так или иначе относительная стабильность рубля в ближайшие дни, скорее всего, будет поддерживаться.

Алроса (+11,67%) опубликует операционные и финансовые результаты. Прогноз предполагает, что за 2021 год компания получила выручку в объеме 335млрд руб. при EBITDA 152 млрд руб. и прибыли 103 млрд руб. Консенсус по целевой цене акции 147 руб. Ориентир по дивиденду: 7 руб. на акцию.