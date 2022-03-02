Михаил Сигал: «Кризис не первый, но самый жёсткий»

Рост ключевой ставки Центробанка, повышение ставок по ипотечным кредитам, беспрецедентный рост курса валют, новые санкции – российская экономика, по мнению бизнеса, переживает сейчас самый жестокий кризис. Как эти события уже отразились на одной из ведущих отраслей – строительной отрасли – порталу SIA.RU одним из первых прокомментировал генеральный директор компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал.

«Рынок всегда восстанавливается, но это – вопрос времени»

– Ключевая ставка 20% и новые банковские ставки по ипотечному кредитованию, безусловно, изменят ситуацию на рынке, снизив объём предложений у застройщиков и целевую аудиторию потенциальных покупателей, – сказал Михаил Сигал. – Но я думаю, что параллельно всё-таки запустится механизм госсубсидирования ипотеки, как это было ранее. Насколько мне известно, сейчас обсуждается уровень ставки в районе 12-13% (1 марта, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании Российской строительной недели заявил, что правительство в ближайшее время представит антикризисный план по поддержке строительной отрасли, - прим.ред.)

– Изменение ставки повлияет также и на проектное финансирование. Средневзвешенная ставка будет, конечно, ниже, чем 20%, но она окажет существенное влияние на стоимость объекта. А при снижающейся покупательской способности населения повышать цену уже некуда. Соответственно, новые объекты при таких базовых условиях вряд ли будут реализовываться. Начинать продажи при непонятном спросе и непонятной себестоимости нет смысла. Я думаю, компании, которые продают сейчас объекты по договорам долевого строительства с использованием эскроу счетов, возможно, приостановят продажи – в зависимости от стадии готовности объекта. Если она, например, низкая, на уровне котлована или каркаса здания, потому что невозможно спрогнозировать себестоимость в виду девальвационных процессов, санкционных проблем – потому что могут запретить поставлять какие-то материалы, как, например, в авиационной промышленности. Риск такой есть.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит со спросом на недвижимость, Михаил отметил, что пока сложно сказать, увеличился он или снизился:

– Покупатели есть, люди идут, покупают. Тем более, что мы сейчас реализуем квартиры с различным уровнем отделки в уже введенном в эксплуатацию доме. Что, конечно, очень важно – покупатель ничем не рискует. Во многом сейчас это – инвестиционные покупки, люди хотят таким образом сохранить свои сбережения. Я могу сказать, они абсолютно правильно делают, потому что по моему опыту, а я, как бизнесмен, прошёл через кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 годов, рынок всегда восстанавливается, просто это – вопрос времени.

В 1998 году, когда наша национальная валюта девальвировала в четыре раза, рынок жилья обрушился и восстановился практически через год-полтора. Но тогда и уровень цен на недвижимость был другой. В кризис 2008 года восстановление было более длительным, рынок приходил в себя в течение 2011-2012 годов. Наиболее тяжёлым восстановление было после кризиса 2014-го, ситуация, по моему мнению, стабилизировалась только к 2019 году. Но тогда не было такого падения ипотечного рынка. Хотя ключевая ставка поднялась до 17%. Так что кризис, который сейчас страна переживает, не первый, но самый жёсткий.

«Надо дождаться, когда закончится тайфун»

Говоря о том, как справляется с ситуацией «Восток Центр Иркутск», Михаил подчеркнул, что у компании есть запас устойчивости, готовые квартиры, поэтому застройщик чувствует себя достаточно уверенно:

– Мы запускаем уже второй проект в формате готового жилья, понимаем, какая у нас себестоимость, и по какой цене мы можем продавать квадратный метр. А если бы мы сейчас строили объект и начали продавать его по долёвке, не понимая, во сколько он обойдётся – это была бы другая история, потому что можно ещё спрогнозировать, во сколько обойдётся железобетонный каркас, а всю инженерию, остекление, фасад, композит в следствие инфляционных процессов, спрогнозировать сейчас очень сложно.

Михаил также сделал акцент на том, что цены на свои объекты в компании не пересматривали, потому что пока не видят смысла это делать:

– Будем анализировать рынок, как он себя поведёт дальше, поскольку всё меняется ежедневно, даже ежечасно. Делать сейчас какие-то резкие движения, наверное, неправильно. Безосновательно делать и какие-то прогнозы. Надо просто работать дальше, думать, анализировать ситуацию. Но я в любом случае не вижу возможностей каких-то дисконтов от компаний, которые находятся в рамках проектного финансирования. Там есть залоговая стоимость квартиры, ниже которой банк продавать не даст. Хотя я понимаю, что и покупательская способность населения падает.

Сейчас идёт тайфун, надо дождаться, когда закончится этот ветер, и тогда смотреть на масштабы трансформации, и уже более чётко выверять дальнейший курс.