Сбербанк уйдет из Европы

Европейские «дочки» компании столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», сообщает РБК.

«В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», – говорится в сообщении.

Но в Сбере также заявили, что «дочки» обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы, а активов будет достаточно для выплат всем вкладчикам.