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2 247 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 249 459.

В больницах остаются – 3 193, выздоровело – 6 429, умерло 16 человек с коронавирусом.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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