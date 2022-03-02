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В 2021 году из Иркутской области уехала 51 тысяча человек

Из них 562 за рубеж.

Согласно данным Иркутскстата, за 2021 год 49,3 тыс. человек были зарегистрированы в Иркутской области по новому месту жительства, но это не могло полностью компенсировать выбывших из региона.

Миграционная убыль составила 2 010 человек.

По сравнению с 2020 годом число прибывших увеличилось на 0,2%, выбывших – уменьшилось на 8,8%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения.

Миграционная убыль за счет межрегиональных перемещений (7 573 человека) частично была компенсирована международной миграцией, где зафиксирован положительный результат (+5 563 человека).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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