Константин Зайцев возглавил штаб по оперативному контролю строительства и капремонтов школ и детсадов в Приангарье

Распоряжение о создании штаба подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщили SIA.RU в администрации области.

С учетом вопросов, возникающих к подрядчикам по затягиванию сроков строительства и к слабому контролю исполнения обязательств застройщиков со стороны местных администраций губернатор предложил членам Правительства в рамках работы межведомственного штаба, в первую очередь, осуществлять еженедельный контроль завершения работ на тех объектах образования, где ввод в эксплуатацию задерживается.

Штаб возглавил первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. В состав вошли зампреды Правительства региона Валентина Вобликова и Сергей Довгалюк, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, глава регионального минобра Максим Парфенов, министр строительства Иркутской области Павел Писарев, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков и министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Напомним, что в 2022 году в Иркутской области завершается строительство 17 школ и 7 дошкольных образовательных организаций, начнут возведение еще 6 школ и 4 детских садов. Кроме того, в 2022 году в регионе приступят к ремонту 33 школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».