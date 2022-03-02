Все «На лыжи!»: En+ проведет лыжные гонки в семи регионах России

Семь регионов страны, 19 городов России будут участвовать в проекте «На лыжи!», который организует компания En+ Group совместно с Федерацией лыжных гонок России. 6 марта лыжные заезды стартуют в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхове, Тулуне, Нижнеудинске, Абакане, Сорске, а 13 марта – в Миассе.

Организаторы подчеркивают, в лыжных заездах могут участвовать все желающие – как любители, так и профессионалы. Победители соревнований ждут призы и памятные подарки.

Программа мероприятия насыщенная. Кроме лыжных гонок в неё включены различные мастер-классы, соревнования, интерактивы и анимация для детей. Подробное расписание доступно по ссылке.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group:

«En+ Group более 6 лет регулярно проводит мероприятия проекта «На лыжи!». Продвижение здорового образа жизни и популяризация лыжного спорта среди сотрудников компании, их семей и жителей регионов являются важными социальными направлениями компании. Благодаря проекту мы строим и обновляем лыжную инфраструктуру в городах, организуем спортивные мероприятия и соревнования, ведем подготовку лыжных тренеров, вносим вклад в развитие юношеских команд. Благодаря проекту «На лыжи!» в этом году мы открыли обновленную лыжную базу в Дивногорске».

Проект «На лыжи!» начат в 2016 году основателем компании Олегом Дерипаской и проводится в Иркутской, Кемеровской, Свердловской и Мурманской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Ежегодно при поддержке Группы проходит первенство «На лыжи!» среди молодых спортсменов. Только в прошлом сезоне в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. На постоянной основе лыжные тренеры проходят повышение квалификации, а с 2019 года победители конкурса «Лучший лыжный тренер года» поощряются стипендиями. С 2021 года En+ Group является официальным партнером сборной России по лыжным гонкам.