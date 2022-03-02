Новости

ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы

Банк России принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского рынка, в результате иностранцы не смогут ни продать принадлежащие им российские ценные бумаги, ни получить по ним доходы, включая дивиденды, сообщает "ПРАЙМ" со ссылкой на сообщение ЦБ.

Читайте также:

«Фридом Финанс»: ФНБ придет на помощь инвесторам
2 марта 2022
Западные инвесторы продают российские акции по любой цене
2 марта 2022

– Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумага, – сообщил регулятор.

Из сообщения ЦБ также следует, что  "эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ".


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "2022, кризис, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (39)


Реклама на сайте

Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости
«Слата»: Спрос на продукты вырос на 30-40%
Сбербанк уйдет из Европы
Путин ввёл запрет на вывоз валюты из страны на сумму более $10 тыс.
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании