ВТБ повысил ставки по депозитам для предпринимателей до 18,8% годовых

ВТБ значительно повысил процентные ставки по продуктам срочного привлечения для клиентов среднего и малого бизнеса. Ставки по всей линейке рублевых депозитов для предпринимателей достигли 18,8% годовых, по депозитам в долларах — 2,8%

Базовая ставка по депозиту «Овернайт» увеличилась сразу более чем на 10 процентных пунктов и достигла 18,8% годовых. Уже на следующий день клиент может получить средства с начисленными процентами. Такая возможность позволяет оперативно управлять ликвидностью и ежедневно получать дополнительный доход.

Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. «Универсальный» позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. «Фиксированный» предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. «Гибкий» депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, «Овернайт» подходит для размещения на один рабочий день. «Авансовый» депозит предусматривает выплату процентов в начале срока, а «Залоговый» выступает в роли обеспечения по кредитам и гарантиям. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах.

Денежные средства, размещенные на депозитах, подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177–ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».