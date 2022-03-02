Правительство РФ объявило о новых мерах поддержки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о новых мерах по поддержке бизнеса, следует из данных Telegram-канала кабмина.

С 10 марта правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Кроме того, будет продлена программа «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых правительство направит дополнительно более 6 млрд рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам.

Власти страны также продлили на полгода программу компенсации МСП за использование системы быстрых платежей. На эти цели выделено 500 млн рублей. «С помощью субсидий предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России», – рассказало правительство.