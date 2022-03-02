Новости

ЕС запретил поставлять евро в Россию

Читайте также:

Небольшие банки могут лишиться клиентов ВЭД
2 марта 2022
Рубль будет укрепляться до открытия торгов на рынке акций – прогноз эксперта
1 марта 2022

Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета.

– Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, – говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они нужны:

  • для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, или членов их семей, путешествующих с ними;
  • на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (364)


Реклама на сайте

Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости
«Слата»: Спрос на продукты вырос на 30-40%
Сбербанк уйдет из Европы
Путин ввёл запрет на вывоз валюты из страны на сумму более $10 тыс.
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании