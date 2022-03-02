ЕС запретил поставлять евро в Россию

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2 марта 2022
Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета.
– Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, – говорится в сообщении.
Запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они нужны:
- для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, или членов их семей, путешествующих с ними;
- на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.