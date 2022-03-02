ЕС запретил поставлять евро в Россию

Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета.

– Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, – говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они нужны: