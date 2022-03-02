Кинотеатр в ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске возобновил работу 2 марта

Кинотеатр «Киномакс» в МТРК «Сильвермолл» в Иркутске 2 марта возобновил работу, сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«Кинотеатр «Киномакс» открыт и вновь ждет вас в гости», – рассказали представители центра.

Сам «Сильвермолл» частично возобновил работу 1 марта после очередной проверки МЧС – на момент инспекции 28 февраля в ТРЦ было выявлено семь грубых нарушений пожбезопасности: помещения нескольких магазинов и кинозал не были обеспечены достаточным количеством эвакуационных выходов, в супермаркете не функционировала система приточно вентиляции, в некоторых помещениях противодымная система не соответствовала требованиям нормативных документов, потому все площади открыть не удалось. Магазины будут возобновлять деятельность по мере устранения нарушений пожарной безопасности. Все нарушения необходимо устранить до 1 июля 2022 года.

Напомним, «Сильвер Молл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.