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Новые вместительные автобусы запустили по маршруту Иркутск – Шелехов после жалоб жителей

Два новых автобуса вместимостью до 55 пассажиров запустили по маршруту Иркутск – Шелехов после жалоб жителей города металлургов на работу маршруток, сообщает региональное правительство.

«В целях улучшения качества обслуживания приняты необходимые меры. Новый транспорт введен перевозчиком как дополнительная помощь для разгрузки трафика. Автобусы большей вместимости будут работать не только в часы пик, но и в течение всего дня. В случае необходимости количество машин может быть увеличено», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Вышедшие на линию новые автобусы оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда. Кроме того, в них можно перевозить людей с ограниченными возможностями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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