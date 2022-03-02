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Рекордное количество тюльпанов вырастят в Иркутске к 8 марта

Специалисты иркутского «Горзеленхозв» в 2022 году намерены к Международному женскому дню вырастить рекордное количество тюльпанов – 225 тысяч штук, сообщает мэрия.

«В 2012 году предприятие установило рекорд: тогда к 8 марта в продажу поступили 115 тысяч тюльпанов. Спустя 10 лет планируем вырастить почти в два раза больше цветов. Уже готовы к выгонке 225 тысяч луковиц 37 разных сортов», – рассказала мастер участка предприятия Лариса Костиш.

Тюльпаны выращивают по девятиградусной технологии выгонки. Луковицы, высаженные в ящики с почвосмесью, проходят период переохлаждения с октября по январь. Это способствует укоренению растений. Затем ящики с цветами из подвальных помещений выносят в теплицы.

Специалисты «Горзеленхоза» отмечают: в последнее время повышенным спросом пользуются желтые тюльпаны – их планируют вырастить около 70 тысяч штук. Также накануне 8 марта вниманию иркутян представят крупные двухбутончатые тюльпаны «Ад Рем», бахромчатые «Лувр» и «Фабио».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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