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Власти организуют гуманитарные рейсы для вывоза россиян из стран ЕС

Правительство Российской Федерации продолжает вести согласование специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для страны воздушное пространство, – н них планируется вывести соотечественников из ЕС, сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиция вместе с Ростуризмом. К сожалению, получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время – по независящим от нас причинам. Работа ведется в постоянном режиме», – сообщила она в своем Instagram-аккаунте.

При этом Ростуризм по возможности рекомендует покинуть страны через «третьи» государства, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также при помощи железнодорожного и автобусного транспорта.

Ряд рейсов уже запланирован:

  • София — 4 марта
  • Мадейра — 7 марта
  • Канкун — сегодня и 5 марта
  • Пунта-Кана —3 марта

«Рейсы доступны для туристов, которые сейчас находятся в этих странах, и у них есть билеты туда – обратно», – пояснила Догузова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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