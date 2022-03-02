Британский ритейлер ASOS приостановил доставку товаров в Россию

Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS прекратил доставку своей продукции в Россию, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

«Приносим свои извинения, но сейчас и до дальнейших уведомлений мы не можем обрабатывать заказы или возвраты для наших клиентов из России. <…> Новые заказы в данный момент приостановлены, все уже размещенные заказы будут отменены. Если вы ожидаете уже размещенный заказ, мы свяжемся с вами по поводу вашего возврата средств», – говорится в сообщении на официальном сайте.

Также у покупателей, которые уже получили товар, в настоящее время нет возможности оформить возврат.

Компания ASOS была основана 3 июня 2000 года. Россиянам интернет-магазин организации стал доступен в 2013 году.