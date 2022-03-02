Более 180 млн рублей потратят на реставрацию Особняка Бутиных 19 века в Приангарье

Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области объявил конкурс на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Особняк Бутиных», более известного как Дом актера, который был построен в 1883-1886 годах и располагается в Иркутске на переулке Хасановском, 1А, на эти цели потратят более 180 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
Выбирать подрядчика для проведения работ будут в формате электронного аукциона, который состоится 1 апреля. Заявки принимаются до 18 марта. Мастерам необходимо будет провести реставрацию здания, восстановить фундамент и деревянный декор, провести покраску, а также выполнить ряд других работ. Если при реализации проекта будет повреждена прилегающая территория, ее необходимо будет восстановить.
«Все элементы здания и элементы интерьеров и экстерьеров, подлежащих реставрации, восстановлению и охране, необходимо демонтировать без утрат», – говорится в документации. Работы необходимо завершить к 1 декабря 2024 года.