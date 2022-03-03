Лавров озвучил, какой будет позиция России на переговорах с Украиной

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Аль-Джазира рассказал о позиции России в ситуации с Украиной, сообщает Интерфакс.
- Позиция России на переговорах с Украиной: Крым — это часть РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах, демилитаризация.
- В рамках военной операции поставлена четкая задача обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины, как когда-то фашистской Германии.
- Он назвал «позитивным шагом» то, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить гарантии безопасности. Москва готова к таким обсуждениям, сказал глава МИД.
- Вопрос о Третьей мировой войне надо переадресовать Джо Байдену.
- В ходе спецоперации делаем все, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения.
- "Всем понятно, что строить "железный занавес" – это удел тех, кто мыслит прежними категориями: категориями колониализма, неоколониализма. Но если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдем возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность", – сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
- Санкционные меры, введенные Западом, Лавров охарактеризовал как «воровство». «Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе, когда они стали арестовывать активы и Центрального Банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство», — заявил он. Лавров считает, что западные партнеры нацелены на «железный занавес», но Россия будет развиваться и в таких условиях.
- Он отметил, что "железный занавес" в свое время уже "опускал" премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. "Великобритания явно ощущает дискомфорт от того, что про нее начинают забывать, как только она "брекзит" осуществила - все это гремело в новостях. Сейчас она ищет какую-то возможность, чтобы опять "активничать" на международной арене, подыгрывать Соединенным Штатам и служить задаче удержания Европы под контролем США.