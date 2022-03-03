Больницы и аптеки Иркутской области обеспечены лекарствами

В аптеках региона полностью обеспечен список жизненно важных препаратов и их стоимость ниже предельно-допустимой надбавки. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в министерстве здравоохранения региона.

«Сегодня дефицита нет. Фармацевты отмечают что, в аптеках может не быть отдельных позиций, такие вопросы решают точечно. В основном все лекарства в доступе», − сказала и.о. министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Напомним, ранее Минпромторг России заявил о том, что ограничения, введённые странами ЕС и США, не касаются фармацевтической отрасли и не влияют на поставки лекарств. Кроме того, большинство реализуемых в аптеках лекарств отечественного производства, а субстанции, из которых изготавливают препараты − индийского и китайского производства.