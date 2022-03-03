Круглый стол о современной бизнес-литературе пройдет 4 марта в Иркутске

В дискуссии на тему «Истории успеха. Зачем корпорации пишут книги и какая бизнес-литература нужна читателям?» примут участие писатели, издатели, книготорговцы, журналисты из Иркутска и Москвы. Круглый стол пройдет в рамках офлайн-программы книжного фестиваля «КНИГАМАРТ» в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Как отмечают организаторы события, многим хочется получить «волшебный рецепт»: как быстро построить успешный бизнес и заработать. Такого рецепта, конечно, нет, но есть знания и реальный опыт предпринимателей-современников. На полках книжных магазинов и библиотек немало книг о бизнес-историях. Кто и зачем читает такую литературу? Почему зарубежных историй больше, чем отечественных? Зачем корпорации идут в беллетристику, не ограничиваясь привычными «юбилейными фотоальбомами»? И готовы ли быть откровенны с читателями, рассказывая не только о взлетах, но и о падениях?

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола: шеф-редактор Storytel, литературный критик Константин Мильчин, соавторы книги «После нефти. Новая история сырьевой компании» Сергей Евчик и Екатерина Арбузова, коммерческий директор SIA.RU и Газеты Дело Елена Герасимова, заведующий отделом фондов Молчановки Александр Геленкенов. Онлайн к обсуждению присоединятся главный редактор издательства ITSumma Press Анастасия Овсянникова и шеф-редактор направлений «Бизнес» и «Саморазвитие» издательства «МИФ» Ангелина Шапиро. Модератором круглого стола выступит основатель независимого книжного магазина «Переплёт» Инна Миронова.

Принять участие в круглом столе офлайн можно 4 марта с 16:00 до 17:00 в аудитории №404 библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253). Запись встречи можно будет посмотреть на YouTube-каналах Molchanovka и «Информационное агентство Байкал24».