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Законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября внесли в Госдуму

Внесенный в ГД проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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