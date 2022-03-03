Действие бюджетного правила в России практически прекратилось

Минфин подтвердил, что готовятся поправки в Бюджетный кодекс для приостановки ряда положений правила на 2022 год, сообщает РБК.

Введенные санкции против России фактически остановили реализацию бюджетного правила – в частности, механизма наполнения и расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который выступал основным залогом фискальной стабильности страны, сообщили эксперты.

Минфин вечером 2 марта подтвердил, что «в бюджетном законодательстве будет предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета», не раскрыв деталей.

По состоянию на 1 февраля общий объем средств ФНБ составлял в рублевом эквиваленте 13,6 трлн руб. Однако после этого валютные активы ФНБ (в частности, евро на счетах в Банке России, которые размещены в европейских активах) были заморожены в результате санкций США, Евросоюза, Великобритании и Японии как часть резервов под управлением Банка России. США отдельно запретили любые транзакции с участием ФНБ. От использования доллара фонд успел отказаться летом 2021 года.

Исходя из данных на 1 февраля, без учета заблокированных Западом средств и денег, уже вложенных в проекты внутри страны, в ФНБ было потенциально доступно около 4,6 трлн руб. в эквиваленте (это преимущественно активы в китайских юанях и золотые счета в Банке России). Дальнейшая покупка таких валют, как евро или британский фунт, в резервы на рублевые нефтегазовые сверхдоходы невозможна, так как этими резервами управляет Банк России, против которого введены санкции ЕС и Великобритании.

Основным табу, связанным с нефтегазовыми сверхдоходами, до последнего времени был запрет на их использование для финансирования внутренней экономики. Однако министр финансов Антон Силуанов сообщил 2 марта, что помимо уже анонсированного инвестирования средств ФНБ в акции российских эмитентов предлагается расширить перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства ФНБ, за счет гособлигаций.

С 28 февраля все торги ценными бумагами на Мосбирже приостановлены из-за опасения обвала после введения жестких западных санкций из-за начала Россией военных действий на Украине. Если ценные бумаги будут в перспективе выкупаться фондом на вторичном рынке, это будет вливать дополнительную ликвидность в финансовый сектор, поддержит цены на эти активы и будет равнозначно косвенному финансированию бюджета.