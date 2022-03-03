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Презентация Apple пройдет 8 марта

На ней покажут новые iPhone и iPad. Россиянам новинки пока недоступны, сообщает РБК.

Это первое мероприятие Apple с октября 2021 года, когда были представлены новые ноутбуки MacBook Pro. Оно, как и все прочие мероприятия Apple с начала пандемии, будет проводиться в онлайн-формате.

По прогнозам аналитиков, на которые ссылается CNBC, Apple может анонсировать на презентации новый бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, а также iPad средней ценовой категории.

Последний iPhone SE, был представлен весной 2020 года и продается по цене $399, он оснащен датчиком отпечатков пальцев Apple Touch ID. Аналитики полагают, что обновленная модель может иметь тот же дизайн, но более быстрый процессор и поддержку 5G.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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