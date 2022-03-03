В Братске началась подготовка к спортивному фестивалю «На лыжи!»

Начало марта в Братске – самое подходящее время для активного отдыха на свежем воздухе. Именно так предлагают проводить зиму и встретить весну организаторы фестиваля «На лыжи!»: компании РУСАЛ и En+ Group, Федерация лыжных гонок России и департамент спорта администрации Братска. Об этом сообщает БСТ. Мероприятие состоится на базе отдыха «Простоквашино», на берегу Курчатовского залива.

Спортивный фестиваль «На лыжи!» обещает стать самым ярким событием ближайших выходных – настолько разнообразна его программа.

– Цель данного мероприятия – повышение популярности лыжных гонок у братчан, - рассказывает Иван Семенченко, директор по персоналу БрАЗа. – Мы хотим показать, что лыжные гонки – это прекраснейший вид спорта, который у нас в Сибири, где полгода снег, можно прекрасно использовать для отдыха всей семьи.

Лыжню начали готовить заранее, снежную массу ровняют снегоходами, укатывая до плотного состояния.

– Программа включает в себя бесплатный прокат лыж, спортивные эстафеты, мастер-класс для взрослых и детей, конкурсы и игры, – комментирует Галина Данилова, начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска.

Мастер-классы будут проводить профессиональные тренеры, а воспитанники Братской школы олимпийского резерва устроят показательные выступления.

– В мастер-классы будут включены виды стартов, то есть какие старты бывают. Их покажут, а также различные виды ходов: как правильно тормозить, как правильно подниматься в гору, – поясняет Евгений Банников, директор спортивной школы олимпийского резерва Братска. – И, конечно же, без падений никуда, поэтому правильно падать тоже научат».

Акция «На лыжи!» в городах, где работают предприятия РУСАЛа и En+ Group, проходит не в первый раз, инициатором стал основатель этих компаний Олег Дерипаска. Цель – популяризация лыжного спорта и здорового образа жизни в целом. В этом году на лыжи встанут участники из 22 городов.

Помимо спортивной составляющей, в программу включены интерактивы для детей и разнообразные игры со сладкими призами. Так как на 6 марта в этом году приходится окончание Масленичной недели, организаторы позаботились и о традиционном угощении – блинах и чае. Их будут раздавать гостям бесплатно.

Начало мероприятия в 12:00.