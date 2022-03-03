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Брокеры: при покупке валюты вводится комиссия 30%

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Российские брокеры сообщают о том, что согласно предписанию ЦБ теперь они обязаны взимать комиссию при покупке физлицами иностранной валюты в размере не менее 30% от суммы сделки. Эта мера вводится с 09:00 мск 3 марта 2022 года и касается долларов США, евро и фунтов стерлингов. Сообщения об этом опубликованы на сайтах «ВТБ Брокер» и «Атон».

– В соответствии с предписанием Банка России с 03.02.2022 комиссионное вознаграждение брокера по поданным клиентами - физическими лицами поручениям на сделки приобретения иностранной валюты (долларов США, Евро, фунтов стерлингов) составляет 30% от суммы оборота за день по указанным сделкам вне зависимости от размера суммарного оборота, – говорится в сообщении департамента брокерского обслуживания Банка ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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