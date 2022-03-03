Банк «Приморье» вводит новый вклад со ставкой 21% годовых

Банк «Приморье» со 2 марта 2022 года вводит новый вклад «Доходный +». Депозит размещается в рублях по ставке 21% годовых. Срок размещения вклада – 91 день.

Минимальная сумма не ограничена, пополнение возможно в течение 7 рабочих дней с даты открытия. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и через Интернет-Банк и мобильное приложение*. Порядок выплаты процентов – ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Также Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Управляемый» в рублях на срок 385 дней. При открытии вклада в офисах Банка его доходность на данный период составит 10% годовых, при открытии через дистанционные сервисы – 10,25%. Минимальная сумма (неснижаемый остаток) вклада: 30 000 рублей (RUR) / 500 долларов (USD) / 500 евро (EUR).

Пополнение вклада возможно в течение всего срока действия, минимальная сумма не ограничена. Расходные операции возможны в течение всего срока действия вклада при условии сохранения минимального неснижаемого остатка в размере 30 000 (500 для льготных условий) рублей (RUR) / 500 долларов (USD) / 500 евро (EUR). Порядок выплаты процентов – ежемесячная капитализация.

Улучшены условия по вкладу «Максимальный» при размещении в долларах США на срок 31 и 91 день: теперь его доходность составляет 3% годовых. Вклад можно открыть как в офисах Банка «Приморье», так и через Интернет-банк и Мобильное приложение. Минимальная сумма вклада не ограничена. Пополнение вкладов, открытых на срок 31 и 91 день, возможно в течение всего срока вклада.

Подробную информацию можно узнать на сайте и в офисах Банка «Приморье», а также у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).

* Подключение к Мобильному банку/Интернет-банку производится при наличии действующей пластиковой карты Банка "Приморье" в соответствии с «Универсальными тарифами по обслуживанию пластиковых карт ПАО АКБ "Приморье"». Вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов (Федеральный закон 177-ФЗ от 23.12.2003 г.).