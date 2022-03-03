В Иркутской области в 2021 году обнаружена 31 нелегальная финансовая компания

Почти треть из них – это нелегальные ломбарды, 6 компаний кредитовали под залог автотранспорта, не имея на это разрешения. 9 организаций – комиссионные магазины, которые действовали под видом ломбардов, еще 3 организации незаконно использовали наименование микрокредитной компании, рассказали в пресс-службе Банка России.

Всего в 2021 году по стране Банк России выявил почти 2,7 тыс. нелегальных компаний.

Из них 871 – финансовые пирамиды. По сравнению с 2020 годом количество обнаруженных пирамид выросло почти в 4 раза. Подобных компаний с офисами в Иркутской области в 2021 году не обнаружено. Однако эксперты Банка России отмечают значительно возросшую их активность в сети. Помимо уже известных схем, появляются пирамиды в виде онлайн-игр, где организаторы проекта предлагают приобрести виртуального персонажа, а его развитие будет зависеть от количества привлекаемых в игру новых участников.

«Мошенники, которые сегодня запускают пирамиды в сети, пользуются тем, что их потенциальные клиенты хотят заработать «быстрые» деньги. При этом последние не вникают в суть предлагаемых им продуктов. В 2021 году на пике популярности были сценарии с так называемыми инвестициями в несуществующие криптовалюты, которые якобы вот-вот должны взлететь. На самом деле, как и в любой пирамиде, злоумышленники заставляли людей поддерживать проект, приводя в него новых участников, и собирали деньги. По данным МВД, в нашем регионе тоже есть пострадавшие от этой схемы», – отметил управляющий иркутским отделением Банка России Игорь Коржук.