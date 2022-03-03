Благотворительный фонд Марины Седых оказал поддержку более 320 жителям Усть-Кута в реабилитации после COVID-19

Благотворительный фонд генерального директора АО «ИНК-Капитал» (холдинговая структура Иркутской нефтяной компании) Марины Седых с декабря 2020 года организовал восстановительное лечение для более 320 жителей Усть-Кутского района, перенесших коронавирус. В марте реабилитацию пройдут еще 25 человек, сообщили в компании.

Благотворительный фонд Марины Седых стал одним из первых в России, кто начал оказывать помощь пациентам, переболевшим COVID-19 в средней и тяжелой формах. Программа действует с декабря 2020 года и рассчитана на социально незащищенных жителей Усть-Кутского района – инвалидов, неработающих пенсионеров, а также работников образования и медперсонала.

Реабилитация проходит в многопрофильном курорте «Ангара» в Иркутске и в санатории «Эйсейра» Усть-Кута по программе, утвержденной Минздравом РФ. Курс длится 10-14 дней, включает восстановительное лечение, различные процедуры и консультации узких специалистов.

– Реализация реабилитационной программы Фонда Марины Седых продолжается и в 2022 году: число переболевших коронавирусом растет, а, соответственно, и потребность в нашей программе сохраняется. Это наша приоритетная программа и наиболее затратная из всех 11 благотворительных программ, реализуемых в этом году, – отметила директор благотворительного фонда Лариса Богдалова.

Напомним, ИНК во время пандемии оказывает активную поддержку системе здравоохранения. Компания поставляла в больницы Иркутской области, Красноярского края и Якутии средства защиты для медиков, лекарственные препараты, оборудование – ИВЛ, кислородные концентраторы, мини-лаборатории для оперативного выявления COVID-19, бронхоскопы.

На средства компании в Усть-Куте построили госпиталь, где сейчас лечат пациентов с COVID-19. Он рассчитан на 60 человек, с одно- и двухместным размещением. В здании расположены и три палаты реанимации – всего шесть мест для интенсивной терапии. Медкорпус оснащен современным оборудованием, собственной кислородной станцией, системами врачебной связи и вентиляции с обеззараживанием. После окончания пандемии госпиталь перепрофилируют для лечения других заболеваний.