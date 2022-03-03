«Когда остановится рост цен, неизвестно» – Ольга Иванова, «Флагман»

«Мы ожидаем падение спроса, но это никоим образом не откорректирует цену, цена падать не будет», – прокомментировала ситуацию на рынке жилья Ольга Иванова, генеральный директор компании «Флагман» (застройщик ЖК «Сибиряков»).

– Прошедшие семь дней – пока период неопределенности. Каждый действует в силу своего прошлого опыта. Кто-то решает повременить со сделкой, другие наоборот ускорили их прохождение. И вот они точно не прогадали. Потому что за несколько дней обычная ипотека для многих перестала быть доступной. Наш отдел продаж регистрировал сделки все выходные, потому что Сбер выдавал кредиты. И ни одна их трёх сторон не знала, что будет завтра.

Относительно перспективы, мы предполагаем, что все, кто имели денежные средства, которые можно было вложить в квартиру, делали это в течение прошлого года, и будут делать в ближайшее время. Конечно, мы ожидаем падение спроса, но это никоим образом не откорректирует цену, цена падать не будет, потому что сейчас серьезно колеблется себестоимость. Большинство поставщиков взяли паузу по ценам, и уже сейчас, по той информации, которая поступает, предполагается рост цен от 5 до 20% на разные позиции. Причем дело не только в валютных позициях, в любом производстве существует валютная составляющая. Например, рост стоимости бензина отразится на цене всего – будь то раствор, кирпич, бетон и т.д. Поэтому поставщики начинают повышать цены, когда они остановятся, мы не знаем.

Возможно, потом рынок сбалансирует цены в сторону понижения. Но не до сегодняшней цены, это точно. Например, металл был 85 тыс. руб. за тонну две недели назад, сейчас – 110. Некоторые виды металла вообще не продают поставщики. Строители готовы были бы купить по любой цене, но не продают, ждут информации по санкциям, по валюте.

На себестоимость также может серьезно повлиять перевозка материалов, мы многое везем из европейской части России. Как поведут себя перевозчики – пока тоже не ясно. В общем, бизнес, по большей части, встал на паузу.

Тем не менее, строить нужно, и строить быстро. Причём не только потому, что сейчас скачки цен, максимальная волатильность и абсолютно не понятно, что будет завтра. Строить нужно быстро, в первую очередь, чтобы снизить нагрузку банковского финансирования, а также, чтобы уменьшить стоимость накладных расходов, растянутых в периоде.

В целом, несмотря на ситуацию, мы чувствуем себя спокойно. Материалы закуплены на 85%, работы законтрактованы: на стройку заехало больше 100 бетонщиков и арматурщиков. Главное работать, не паниковать.