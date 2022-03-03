«Когда остановится рост цен, неизвестно» – Ольга Иванова, «Флагман»

«Мы ожидаем падение спроса, но это никоим образом не откорректирует цену, цена падать не будет», – прокомментировала ситуацию на рынке жилья Ольга Иванова, генеральный директор компании «Флагман» (застройщик ЖК «Сибиряков»).
– Прошедшие семь дней – пока период неопределенности. Каждый действует в силу своего прошлого опыта. Кто-то решает повременить со сделкой, другие наоборот ускорили их прохождение. И вот они точно не прогадали. Потому что за несколько дней обычная ипотека для многих перестала быть доступной. Наш отдел продаж регистрировал сделки все выходные, потому что Сбер выдавал кредиты. И ни одна их трёх сторон не знала, что будет завтра.
Относительно перспективы, мы предполагаем, что все, кто имели денежные средства, которые можно было вложить в квартиру, делали это в течение прошлого года, и будут делать в ближайшее время. Конечно, мы ожидаем падение спроса, но это никоим образом не откорректирует цену, цена падать не будет, потому что сейчас серьезно колеблется себестоимость. Большинство поставщиков взяли паузу по ценам, и уже сейчас, по той информации, которая поступает, предполагается рост цен от 5 до 20% на разные позиции. Причем дело не только в валютных позициях, в любом производстве существует валютная составляющая. Например, рост стоимости бензина отразится на цене всего – будь то раствор, кирпич, бетон и т.д. Поэтому поставщики начинают повышать цены, когда они остановятся, мы не знаем.
Возможно, потом рынок сбалансирует цены в сторону понижения. Но не до сегодняшней цены, это точно. Например, металл был 85 тыс. руб. за тонну две недели назад, сейчас – 110. Некоторые виды металла вообще не продают поставщики. Строители готовы были бы купить по любой цене, но не продают, ждут информации по санкциям, по валюте.
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На себестоимость также может серьезно повлиять перевозка материалов, мы многое везем из европейской части России. Как поведут себя перевозчики – пока тоже не ясно. В общем, бизнес, по большей части, встал на паузу.
Тем не менее, строить нужно, и строить быстро. Причём не только потому, что сейчас скачки цен, максимальная волатильность и абсолютно не понятно, что будет завтра. Строить нужно быстро, в первую очередь, чтобы снизить нагрузку банковского финансирования, а также, чтобы уменьшить стоимость накладных расходов, растянутых в периоде.
В целом, несмотря на ситуацию, мы чувствуем себя спокойно. Материалы закуплены на 85%, работы законтрактованы: на стройку заехало больше 100 бетонщиков и арматурщиков. Главное работать, не паниковать.