Особая экономическая зона «Ворота Байкала» пополнилась четырьмя новыми резидентами

Все проекты направлены на строительство туристических объектов, сообщили SIA.RU в правительстве области.

Компания «Южный берег» намерена построить в Байкальске семейный отель на 60 номеров, несколько коттеджей, ресторан, спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты.

«Атлас Байкала» планирует возвести одноименный апарт-отель на 50 номеров c ресторанным комплексом, оздоровительным центром и пространством для организации мероприятий. Компании «Космос» и «Байкальская гора» – гостиничные комплексы с ресторанами и спа-центрами. Строительство должно начаться уже в текущем году и завершиться в 2024-2025. Общий объем заявленных инвестиций составит около одного миллиарда рублей.

– Мы наблюдаем рост интереса инвесторов к особой экономической зоне «Ворота Байкала», – отметил Константин Зайцев. – Идет активная переориентация на развитие внутреннего туризма. Поэтому такая тенденция продолжится. В работе еще несколько проектов. Мы ожидаем новых инвесторов, заинтересованных в развитии города Байкальска.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, главная задача сейчас – обеспечить территорию особой экономической зоны инженерной и дорожной инфраструктурой, автомобильными стоянками, электросетями.

В 2021 году на территории ОЭЗ завершено строительство сетей ливневой канализации для сбора поверхностных стоков общей протяженностью около пяти километров, построены внутриплощадочные сети электроснабжения, а также семь электроподстанций последнего поколения, которые введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Резерв мощности для новых потребителей будет обеспечен на ближайшие 15-20 лет.

По информации генерального директора ОЭЗ «Ворота Байкала» Вячеслава Баянова, в этом году в границах ОЭЗ планируется строительство дороги протяженностью 7,6 км, устройство уличного освещения, ливневой канализации, пешеходных и велодорожек.

Напомним, что на начало 2022 года было зарегистрировано восемь резидентов ОЭЗ «Ворота Байкала». Планируемый объем инвестиций составлял 2,4 млрд рублей. Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» с момента получения статуса резидента (2011 год) ввел в эксплуатацию пять объектов. Общий объем инвестиций достиг 218,3 млн рублей. Создано 43 рабочих места, после завершения всех работ это количество должно возрасти до 142.

В активной стадии строительства также находится реализация проектов еще двух резидентов - по созданию турбазы, строительству гостиницы и банного комплекса. Другие объекты – на стадии проектирования и прохождения государственных экспертиз. В настоящее время ОЭЗ включает 12 резидентов. Объем инвестиций превысит 3 млрд рублей.