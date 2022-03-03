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АТБ предложил новые вклады с доходностью 21% годовых

С 1 марта Азиатско-Тихоокеанский Банк представляет новые вклады «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» по ставке 21% годовых на 92 дня с даты размещения. Выплата процентов - в конце срока.  

Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей, при этом максимальная сумма не ограничена. с «АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях, а «АТБ. Вклад Онлайн» в интернет- и мобильном банке.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Узнать больше информации можно на сайте АТБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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