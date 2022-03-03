Альфа-Банк привлёк полмиллиарда долларов за день

Сегодня Альфа-Банк запустил долларовый вклад под 8% годовых на три месяца и за неполный день привлёк полмиллиарда долларов.

Также банк обновил данные по рублёвым вкладам до 20%, которые запустил вчера. За два дня люди открыли 200 тысяч вкладов на общую сумму более 250 миллиардов рублей.

Кроме того, банк сегодня запустил Альфа-Вклад в евро — под 5%. Его можно открыть (как и долларовый) до 8 марта включительно.

Вклад в любой валюте (8% в долларах, 5% в евро, 20% в рублях) в приложении и в любом отделении Альфа-Банка.Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.