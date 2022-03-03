Альфа-Банк запустил вклад в долларах под 8%

Альфа-Банк запустил Альфа-Вклад в долларах под 8% годовых на 3 месяца. Минимальная сумма — 500 долларов. Без ограничений по максимальной сумме.

Открыть вклад можно в приложении, на сайте, в отделениях до 8 марта включительно.