ВТБ: Отключение от SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов

Отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках.



–Решение об отключении от SWIFT не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами, которым банк оперативно дал и продолжает предоставлять все необходимые актуальные рекомендации по проведению данных платежей, – говорится в официальном заявлении ВТБ.



Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате. Переводы за рубеж нашим клиентам-физлицам в связи с санкциями в данный момент уже недоступны.