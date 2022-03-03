Банк «Солидарность» предоставляет весь спектр услуг для ведения бизнеса с контрагентами из Китая, Вьетнама, стран СНГ и других регионов мира

Следуя стратегии развития отношений с бизнесом Юго-Восточной Азии, Банк «Солидарность» предоставляет весь спектр услуг, необходимых для ведения международного бизнеса с контрагентами из Китая, Вьетнама, стран СНГ и других регионов мира.

Преимуществом Банка является наличие прямых корреспондентских счетов в финансовых институтах Вьетнама, стран СНГ, Китая, а также участие в китайских системах по расчётам в юанях (CIPS) и иностранной валюте (CDF CPS) – это позволяет проводить платежи в китайских юанях, долларах США, евро напрямую, без участия банков-посредников, а значит, минимизирует риски задержки их исполнения.

Платежи в юанях возможно отправлять во все банки Китая с зачислением в день отправки.

Банк проводит расчёты в 15 валютах, в том числе в китайских юанях, долларах США, евро, валютах стран СНГ.

Банк подключён к системе SWIFT gpi, позволяющей контролировать исполнение платежа и его статус в онлайн-режиме с момента отправки до получения контрагентом.

Банк предоставляет консультации по:

корректному оформлению платежей

исполнению валютного законодательства

специфике расчётов с контрагентами из целевых регионов

структурированию сделок с применением документарных инструментов

Для клиентов банка доступны валютные курсы, приближённые к биржевому, а также совершение сделок в режиме 24/7. Индивидуальные клиентские менеджеры сопровождают весь цикл внешнеэкономических сделок и оперативно решают новые задачи клиента.

Также Банк «Солидарность» на сегодняшний день является одним из крупнейших эмитентов карт платёжной системы Union Pay

Филиалы Банка «Солидарность» представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Иркутcке, Набережных Челнах, Владивостоке и Благовещенске.