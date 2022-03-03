Дальневосточный банк: Сервис приема оплаты по QR-коду для бизнеса – легко подключить, удобно пользоваться

Экономьте средства на эквайринге вместе с Дальневосточным банком и Системой быстрых платежей (СБП)! Новый сервис для приема безналичных платежей по QR-коду для торгово-сервисных предприятий прост и удобен в использовании, не требует дополнительного оборудования и гарантирует быстрое зачисление денежных средств. Комиссия за пользование услугой не превышает 0,4 % или 0,7 % в зависимости от типа бизнеса1.

Сервис подходит для оплаты товаров и услуг как оффлайн, так и онлайн. QR-код может быть представлен на любом удобном носителе: телефоне, планшете, кассе, чеке или даже наклейке. Платежную ссылку или кнопку оплаты можно использовать для дистанционных расчетов или интернет-заказов.

Для оплаты покупателю потребуется только смартфон с приложением любого банка, подключенного к СБП. С его помощью клиент либо отсканирует предложенный QR-код, либо откроет полученную ссылку и автоматически перейдет в приложение нужного банка для последующей оплаты.

Подключить сервис могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в Дальневосточном банке. Для этого нужно выбрать удобный способ установки сервиса приема платежей, направить заявку и заключить договор с банком.

С подробной информацией о сервисе приема безналичных платежей по QR-коду можно ознакомиться в любом офисе Дальневосточного банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

1 Комиссия зависит от вида деятельности компании: 0.4 % — при реализации товаров повседневного спроса, лекарств, услуг транспорта и ряда льготных категорий; 0.7 % — для всех остальных.