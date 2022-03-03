Новикомбанк предлагает вклады с доходностью до 22% в рублях и 5% в долларах

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял решение увеличить ставки по всем видам вкладов. Со 2 марта в банке действуют новые условия по рублевым и валютным депозитам.

Теперь доходность вкладов линейки «Капитал» составит до 22% годовых в рублях, до 5% годовых в долларах и до 3,1% в евро. «Капитал» – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока.

Ставка по вкладам «Рост» установлена на уровне до 18% в рублях, 3,7% в долларах, 2,7% в евро. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой.

По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок достигает 17% в рублях, 3,5% в долларах, 2% в евро. Вклад «Комфорт», по которому возможно пополнение и снятие денежных средств, позволяет наиболее гибко подходить к управлению финансами.

Новикомбанк также предлагает клиентам вклад «Рантье» со ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, и надбавкой до 0,5 п.п. В ближайшее время ставки по вкладу «Рантье» будут скорректированы в соответствии с актуальной рыночной ситуацией.

Открыть депозиты в Новикомбанке, в том числе в иностранных валютах, возможно без посещения офиса – через Интернет-банк или мобильное приложение. Практически все клиенты Новикомбанка имеют карты «МИР», операции по которым проходят без ограничений. Важным преимуществом также является возможность снимать наличные и пополнять карты в любом банкомате любого банка.

«Мы оперативно отреагировали на происшедшие изменения и предложили новые условия по всем вкладам, увеличив ставки в несколько раз. Сейчас для вкладчиков открыто «окно возможностей», когда без риска можно получить высокий пассивный доход. Мы предлагаем клиентам качественное и надежное банковское обслуживание, прозрачные и понятные условия по всем финансовым продуктам и услугам», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.