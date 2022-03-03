Примсоцбанк запускает акцию «День рождения раз в году» . С 28 февраля по 31 марта 2022 года во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, а также рассчётно-кассовому обслуживанию и сопровождению зарплатных проектов.



4 марта Примсоцбанку исполняется 28 лет. В честь праздника банк собрал в одну акцию все интересные предложения, которыми могут воспользоваться, как физические лица, так и юридические. Приобретайте подарки близким и получайте кэшбэк, обзаводитесь новой машиной или жильём, развивайте свой бизнес, и, конечно, используйте для этого самые эффективные инструменты.



Итак, какие предложения входят в акцию «День рождения раз в году!» для физических лиц:



1. Аренда сейфовых ячеек с выгодой до 15%!. Подробности об акции можно узнать здесь.

2. Карты МИР для социальных выплат. Возможна выдача карты в день обращения. Вам будет доступно бесплатное обслуживание карты и sms-оповещение, начисление до 6,5% на остаток по карте и лимит выдачи в день до 250 000 рублей. Оформить карту можно здесь.

3. Ипотека по двум документам на покупку и рефинансирование с первоначальным взносом от 20%. Оставить заявку можно здесь.

4. Потребительские кредиты на выгодных условиях. До 31 марта вы можете оформить кредит до 1 000 000 без обеспечения. Подать заявку можно здесь.

5. Автокредитование без первоначального взноса всего по двум документам. Подать заявку можно здесь.

6. Акция для держателей карт S7. Получайте промо-мили за проявленную активность по безналичным операциям. Оформить карту можно здесь.

7. Вклад «Надежный» до 9,4% годовых. Открыть вклад.



Для юридических лиц и ИП:



1. Скидка 50% на пакеты РКО "Лайт","Бизнес","VIP" на 3 месяца с даты подключения для новых клиентов. Подробности об акции можно узнать здесь.

2. Льготные тарифы на РКО для действующих клиентов. Подробности об акции можно узнать здесь.

3. Альтернатива торговому эквайрингу – куайринг. Бесплатное подключение, 0% комиссии, мгновенное зачисление средств на счет. Подать заявку можно здесь.



Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «День рождения раз в году» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

