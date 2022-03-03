Новости

Причин для потребительского ажиотажа нет – Служба потребрынка Иркутской области

Ситуация в торговых организациях стабильная. Дефицита товаров не наблюдается. Об этом сообщила руководитель службы Ольга Степанова.

«В настоящее время Российская Федерация почти на 100% обеспечивает себя этими видами товаров. Налажено и действует тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем и Турцией, которые представляют товары в необходимых объемах», – говорит Ольга Степанова.

Ольга Степанова обратила внимание, что сейчас в регионе введена минимизация наценок на продовольственные товары первой необходимости до 5%. Эта акция действует с 1 марта по 31 июля 22 года.

Читайте также:

2022: «интригующий сценарий» от Сергея Макшанова
3 марта 2022
Действие бюджетного правила в России практически прекратилось
3 марта 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости":
Все материалы сюжета (117)


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
2022: «интригующий сценарий» от Сергея Макшанова
Лавров озвучил, какой будет позиция России на переговорах с Украиной
Что происходит на восьмой день после ввода войск России на Украину
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании