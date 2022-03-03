Причин для потребительского ажиотажа нет – Служба потребрынка Иркутской области

Ситуация в торговых организациях стабильная. Дефицита товаров не наблюдается. Об этом сообщила руководитель службы Ольга Степанова.

«В настоящее время Российская Федерация почти на 100% обеспечивает себя этими видами товаров. Налажено и действует тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем и Турцией, которые представляют товары в необходимых объемах», – говорит Ольга Степанова.

Ольга Степанова обратила внимание, что сейчас в регионе введена минимизация наценок на продовольственные товары первой необходимости до 5%. Эта акция действует с 1 марта по 31 июля 22 года.