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Райффайзен Банк запустил валютную карту для корпоративных клиентов для расчетов за рубежом

Корпоративные клиенты-нерезиденты РФ получили возможность оформить корпоративную карту Райффайзен Банка для оплаты представительских и командировочных расходов за рубежом.

Клиенты могут получать наличные в иностранной валюте за пределами России, оплачивать необходимые расходы в иностранной валюте, вносить ранее снятые наличные через банкоматы в РФ. Лимит по карте на операции по оплате и снятию в месяц — 2 тыс. долларов. Карты за рубежом работают в обычном режиме без ограничений.

«Организация международных поездок для компаний стала непростой в текущей ситуации. Компании хотят пользоваться технологичными решениями, которые упрощают финансовую сторону работы бизнеса. Мы будем расширять портфель компаний-нерезидентов, которые смогут оптимизировать расходы на конвертацию, особенно в тех странах, где валюта платежа — доллары», — отметил Михаил Хаджабекян, управляющий директор Райффайзен Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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