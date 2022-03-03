Райффайзен Банк запустил валютную карту для корпоративных клиентов для расчетов за рубежом

Корпоративные
Клиенты могут получать наличные в иностранной валюте за пределами России, оплачивать необходимые расходы в иностранной валюте, вносить ранее снятые наличные через банкоматы в РФ. Лимит по карте на операции по оплате и снятию в месяц — 2 тыс. долларов. Карты за рубежом работают в обычном режиме без ограничений.
«Организация международных поездок для компаний стала непростой в текущей ситуации. Компании хотят пользоваться технологичными решениями, которые упрощают финансовую сторону работы бизнеса. Мы будем расширять портфель