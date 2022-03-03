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Райффайзен Банк повысил ставки по вкладам до 15% годовых

Со 2 марта 2022 года Райффайзен Банк повысил ставки по сберегательным продуктам.

Теперь по уже открытым накопительным счетам «Выгода» ставка составит 12% годовых. Со 2 марта 2022 года счет не открывается.

По накопительному счету «На ежедневный остаток» ставка составит 12%, а по вкладу «Фиксированный» максимальная ставка составит 15% годовых.

«На фоне роста ключевой ставки ЦБ мы приняли решение повысить доходность линейки сберегательных продуктов для существующих и новых клиентов. Накопительный счет — это простой способ для текущих сбережений, которые вы планируете использовать в ближайшее время. У него нет ограничений на снятие и пополнение, а процентный доход начисляется либо на всю сумму, либо на ежедневный остаток, что выгодно в текущих условиях», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзен Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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