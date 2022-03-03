Солид Банк повысил ставку по вкладу «На 100 дней» до 20% годовых

Вклад «На 100 дней» - теперь можно оформить по ставке 20% годовых. Удачное решение для тех, кто в нынешней обстановке опасается открывать вклады на длительный срок на большие суммы.
Вклад «На 100 дней» можно открыть во всех офисах «Солид Банка» с 3 марта 2022 года на сумму от 5 млн рублей.
Заявку также можно оставить уже сейчас на сайте банка по ссылке
- Сумма вклада: от 5 000 000 руб.
- Процентная ставка: 20 % годовых
- Срок вклада: 100 дней!
- Начисление процентов: ежемесячно.
- Выплата процентов: в конце срока вклада.
- Пополнение, расходные операции, пролонгация: не предусмотрены.
Тел.: 8 800 775 56 06
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