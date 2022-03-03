Солид Банк повысил ставку по вкладу «На 100 дней» до 20% годовых

Вклад «На 100 дней» - теперь можно оформить по ставке 20% годовых. Удачное решение для тех, кто в нынешней обстановке опасается открывать вклады на длительный срок на большие суммы.

Вклад «На 100 дней» можно открыть во всех офисах «Солид Банка» с 3 марта 2022 года на сумму от 5 млн рублей.

Заявку также можно оставить уже сейчас на сайте банка по ссылке

Условия вклада «На 10 дней»:

Сумма вклада: от 5 000 000 руб.

Процентная ставка: 20 % годовых

Срок вклада: 100 дней!

Начисление процентов: ежемесячно.

Выплата процентов: в конце срока вклада.

Пополнение, расходные операции, пролонгация: не предусмотрены.

Тел.: 8 800 775 56 06

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