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Солид Банк повысил ставку по вкладу «На 100 дней» до 20% годовых

Вклад «На 100 дней» - теперь можно оформить по ставке 20% годовых. Удачное решение для тех, кто в нынешней обстановке опасается открывать вклады на длительный срок на большие суммы.

Вклад «На 100 дней» можно открыть во всех офисах «Солид Банка» с 3 марта 2022 года на сумму от 5 млн рублей.

Заявку также можно оставить уже сейчас на сайте банка по ссылке

Условия вклада «На 10 дней»:

  • Сумма вклада: от 5 000 000 руб.
  • Процентная ставка: 20 % годовых
  • Срок вклада: 100 дней!
  • Начисление процентов: ежемесячно.
  • Выплата процентов: в конце срока вклада.
  • Пополнение, расходные операции, пролонгация: не предусмотрены.

Тел.: 8 800 775 56 06

www.solidbank.ru

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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